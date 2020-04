Iris Berben und ihr Rat an junge Schauspielerinnen

Im „Vogue“-Gespräch mit Hollywood-Star Helen Mirren hat die deutsche Schauspielerin Iris Berben über die Show-Branche gesprochen und darüber, was sie jungen Schauspielerinnen raten würde.

Sie sagte: „Ich würde immer sagen: ‚Sie müssen sich entscheiden, ob sie Schauspielerin werden wollen oder berühmt.‘ Denn wir leben in einer Welt, in der viele junge Frauen das Gefühl haben, dass das dasselbe ist. Und das ist es nicht. Ich kenne fantastische junge Schauspieler und Schauspielerinnen in Theater und Film, die man gar nicht sieht. Man braucht manchmal einen langen Atem, aber manchmal reicht es einfach nicht und sie haben trotzdem Leidenschaft, und sie sind gut, und sie sind großartig, und sie sind einzigartig, aber trotzdem sind sie nicht berühmt. Deshalb muss man sich das wirklich gut überlegen, was man sich wünscht. Man versucht, ihnen zu sagen: ‚Das ist eine völlig andere Welt.‘ Über den roten Teppich zu laufen ist das Zelebrieren unserer Kolleginnen für ihre tolle Arbeit, aber darum geht es nicht. Aber ich glaube, wir leben in einer Welt, in der viele junge Menschen denken, dass es nur darum geht, ein fantastisches Kleid zu haben und geschminkt zu werden und jeder macht Fotos.“

Im Interview sprach Iris Berben übrigens auch über ihre Lebensweisheit.

Foto: (c) Florian Liedel / Deutsche Filmakademie e.V.