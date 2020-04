Jade Thirlwall und ihr Toiletten-Gästebuch

Alle, die das Badezimmer von Jade Thirlwall besuchen, müssen ihr eine kleine Nachricht hinterlassen.

Die „Little Mix“-Sängerin hat nämlich auf ihrer Toilette ein Gästebuch liegen, wie sie bei „Capital Breakfast“ erzählte. Wörtlich sagte sie: „Ich habe einen sehr egoistischen Korridor mit all meinen Auszeichnungen an der Wand. Wenn die Leute also meine Toilette benutzen, dass sehen sie all meinen Erfolg. Und in der Gästetoilette haben wir ein Toiletten-Gästebuch, in dem man unterschreiben und mich wissen lassen kann, wie dein Scheißhaufen aussah.“

All dies zeigten Jade Thirlwall den „Capital Breakfast“-Moderatoren übrigens über FaceTime.

Foto: (c) Landmark / PR Photos