Jared Leto: „Star Wars“-T-Shirts gegen Corona-Krise

Jared Leto hat vielleicht etwas verspätet von der Coronavirus-Pandemie erfahren, dafür gibt er jetzt jedoch Vollgas im Kampf dagegen. Um Geld für „Partners In Health“ zu sammeln, einer gemeinnützigen Gesundheitsorganisation, hat der Rocker T-Shirts entworfen, die von „Star Wars“ inspiriert wurden.

Auf „Twitter“ präsentierte Leto ein solches, auf dem in „Star Wars“-Schrift steht: „Möge die gezwungene Quarantäne mit dir sein.“ Der 48-Jährige selbst schrieb dazu: „100 Prozent dieses T-Shirts gehen an ‚Partners In Health‘ und ich spende die eingenommene Summe selbst nochmal.“ Das Shirt kostet ca. 30 Euro.

Übrigens: Auch Harry Styles hat ein T-Shirt entworfen, dessen Einnahmen dem Covid-19-Fond zugutekommen.

