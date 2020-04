Jason Derulo: Wette verloren, Augenbraue ab

Ob das eine Wette aus Langeweile in Corona-Zeiten war? Wer als erster den Basketball-Korb nicht trifft, muss sich eine Augenbraue abrasieren. So die Wette, die Jason Derulo einging. Und der Musiker verfehlte den Korb zuerst und musste dann zur Tat schreiten. Der Rasierer lag schon bereits. Also rasierte er sich die linke Augenbraue ab.

Auf „Instagram“ postete er das Video vom Körbe-Werfen und vom Rasieren und schrieb dazu: „Ich musste meine Augenbraue wegen einer Wette abrasieren.“ Tja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Von einem Fan kam schon der Vorschlag in den Kommentaren: „Rasier die zweite auch ab, dann sieht es gleichmäßig aus.”

„Instagram“ hat übrigens neulich ein Foto von Jason Derulo gelöscht, das für das Unternehmen aufgrund dessen prominenten besten Stücks zu sexuell war.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos