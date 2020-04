Jason Mraz will musikalisch Hoffnung schenken

Es gibt neue Musik von Jason Mraz: Letzte Woche (17.04.) veröffentlichte der Grammy-Gewinner seinen neuesten Song „Look For The Good“. Und damit nicht genug: Im selben Atemzug kündigte der Sänger auch gleich sein gleichnamiges Album für den 19. Juni an, berichtet „MCS“.

Mraz selbst sagte dazu: „Als ich das Album geschrieben habe, war mir nicht bewusst wie zeitgemäß seine zentrale Botschaft sein würde. Unabhängig von der aktuellen Pandemie brauchen alle Menschen jederzeit Hoffnung. Punkt. Ich glaube, dass man dies durch eine positive Sicht auf die Dinge erreichen kann, besonders, wenn man sich in einer tragischen oder beängstigenden Situation befindet. Ich bin in meinem Leben und in meiner Musik immer ein Optimist gewesen. Ich wünsche mir, dass dieses Album andere dazu inspiriert, zu erkennen, was Menschen für einander in diesen schwierigen Zeiten tun. Nach dem Guten zu suchen, ist Dankbarkeit. Ich bin dankbar für die Möglichkeit meine musikalischen Gedanken aufnehmen und teilen zu können und dankbar für die Ohren und Herzen, die diese wahrnehmen.”

Hier die Tracklist:

1. Look For The Good

2. Make Love

3. My Kind

4. Good Old Daze

5. You Do You (feat. Tiffany Haddish)

6. Wise Woman

7. Take The Music

8. Time Out (feat. Sister Carol)

9. DJ FM AM JJASON

10. Hearing Double

11. The Minute I Heard of Love

12. Gratitude

Foto: (c) Warner Music