JC Stewart und die Zusammenarbeit mit Lewis Capaldi

JC Stewart ist als Songschreiber nicht nur für sich selbst tätig, sondern auch für etliche andere Künstler wie beispielsweise Lewis Capaldi. Mit ihm schrieb Stewart den Song „Hollywood“. Wie das klappt, erzählte der Nordire im Interview mit „Macheete“.

Wörtlich sagte er: „Hinsichtlich der Arbeit für andere Künstler denke ich, dass es am einfachsten ist, wenn es etwas gibt, was sie ausdrücken möchten. Es ist wirklich schwer, wenn sie zu mir kommen und nicht wirklich wissen, was sie machen wollen. Dann muss ich im Grunde einen JC-Stewart-Song für einen anderen Künstler schreiben, was einfach etwas anderes ist. Nehmen wir die Arbeit mit Lewis Capaldi. Er wusste, was er sagen will und wir schrieben alles gemeinsam. Es ging ziemlich leicht von der Hand. Sobald du als Songwriter weißt, was der Künstler zum Ausdruck bringen möchte, ist es einfacher, die Melodie zu schreiben und eine Vorstellung zu haben, wie es klingen sollte. Der schwierigste Part ist wirklich, zu wissen was man ausdrücken will.“

JC Stewart mochte übrigens lange Zeit das Singen überhaupt nicht.

Foto: (c) Warner Music