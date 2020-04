Jennifer Lopez genießt Promibonus

Wie soll man nur an seiner Strandfigur arbeiten, wenn Fitnessstudios aktuell geschlossen haben? Eine berechtigte Frage, es sei denn, man heißt Jennifer Lopez und genießt Promibonus! Die Sängerin schleicht sich aktuell, trotz Coronavirus, ganz klammheimlich in ein eigentlich abgeschlossenes Fitnessstudio in Miami. Blöd nur, dass sie dabei jetzt von Paparazzi erwischt wurde.

Bilder, die auf „TMZ“ kursieren, entlarven JLo und ihren Verlobten Alexander Rodriguez. Darauf sind die beiden in Sportklamotten und schön verschwitzt zu sehen. Sie verlassen gerade das Studio – schön versteckt durch die Hintertür. Auf dieser steht eigentlich gut sichtbar: „Das Studio ist nicht geöffnet. Bleiben Sie sicher zuhause.“ Vorbildfunktion? Fehlanzeige! Immerhin versuchte der Mann, der ihnen offensichtlich den Zugang gewährte, die Sicherheitsvorkehrungen hochzuhalten. Er trug gut sichtbar einen Mundschutz und öffnete die Hintertür stets mit einem weißen Handtuch.

Dabei hat Jennifer Lopez daheim doch eigentlich ein sehr gutes Entertainment-Programm.

Foto: (c) STPR / PR Photos