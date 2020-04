Jennifer Lopez: Ihr großes Versäumnis

Jennifer Lopez bereut, dass sie in ihrer Villa kein Fitnessraum einbauen ließ. Denn in Zeiten der Coronavirus-Krise, in denen sie nicht das Haus verlassen darf und die Fitnessstudios geschlossen sind, hat die Sängerin Probleme damit, ihrem Trainingsprogramm nachzukommen.

In der „Instagram“-Live-Serie „Shine on at Home“ ihrer guten Freundin Reese Witherspoon erzählte Lopez: „Ich kämpfe damit, wie ich trainieren soll, denn ich habe hier im Haus keinen Fitnessraum, was ein großes Versehen war. Es geht also darum, wo ich joggen gehen kann, wo es nicht überlaufen ist. (…) Ich versuche einfach Orte zu finden, an denen ich trainieren kann, denn das hält mich davon ab, durchzudrehen. Es beruhigt mich und unterdrückt all die Gedanken, die ich habe. Es macht mich wirklich glücklich und das ist aktuell sehr wichtig.“

Vor allem, da Jennifer Lopez mit ihrer abgesagten Hochzeit sicherlich schon genug Stress hat.

Foto: (c) PR Photos