Jessie J: „Träume werden wahr“

Jessie J hat’s geschafft, sie ist ein Popstar! 2011 ging ihr Stern mit dem Song „Price Tag“ auf. Inzwischen hat sie allein in Deutschland dreimal Gold und zweimal Platin erreicht. Dass ihr dieser Erfolg wirklich viel bedeutet, verriet sie jetzt mit einem „Instagram“-Post.

Sie schrieb zu einem Video, das sie vor Karrierestart zeigt: „Träume werden wahr. Ich bin so dankbar. Ich bin jede Sekunde meines Lebens so fassungslos darüber, dass mein Traum wirklich wahrgeworden ist. Ich bin gesegnet. Ich liebe jeden Einzelnen, der an mich glaubt. Ich glaube auch an dich!“ In dem Video sieht man Jessie J beispielsweise während einer Gesangsstunde. Ihre Eltern erzählen darin: „Jessie hat schon immer gesungen. Sie ist von Geburt an musikalisch gewesen und sowas hört nie auf.“ Auch sie scheinen also immer schon gewusst zu haben, wohin die Reise gehen wird.

Jessie J ist übrigens mit Schauspielstar Channing Tatum zusammen.

Foto: (c) PRN / PR Photos