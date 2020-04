Jessie J: Wieder von Channing Tatum getrennt?

On, Off, On – und jetzt scheinbar wieder Off! Erst im Januar haben sich Sängerin Jessie J und Schauspieler Channing Tatum zum Liebescomeback zusammengerauft, jetzt soll alles Aus und vorbei sein!

Ein Insider sagte dem „People Magazine“: „Sie waren sich wichtig genug, um es noch einmal miteinander zu versuchen, aber sie haben erkannt, dass es besser ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen.“ Die Trennung sei demnach „total einvernehmlich“ gewesen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Jessie J offenbarte vor wenigen Tagen übrigens, wie surreal es sich für sie anfühlt, Sängerin geworden zu sein.

Foto: (c) PRN / PR Photos