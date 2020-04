Jessie Reyez: Deluxe-Version ihres Debüts

Die Welt steht aktuell still, doch Jessie Reyez lenkt uns mit neuer Musik von der gegenwärtigen Situation ab.

Die Sängerin, die sich eigentlich aktuell mit Billie Eilish auf Welttournee befinden sollten, hat kürzlich die Deluxe-Version ihres Debütwerkes „Before Love Came To Kill Us“ veröffentlicht. Wie „Universal Music“ dazu verlauten lässt, befinden sich gleich drei neue Songs auf dem Album: „Far Away II.“ feat. A Boogie Wit Da Hoddie und J.I.D., „Ankles“ feat. Rico Nasty und Melii und „Worth Saving“.

Im Mai hätte Jessie Reyez übrigens Deutschland einen Besuch abgestattet, doch die Coronavirus-Pandemie macht dies unmöglich.

Foto: (c) Mohamed Abdulle / Universal Music