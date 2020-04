Joe Jonas genießt seine Quarantäne mit Sophie Turner

Joe Jonas findet es gar nicht so schlecht, aufgrund der Coronavirus-Pandemie zuhause eingesperrt zu sein. Denn immerhin ist der „Jonas Brothers“-Sänger nicht allein, sondern hat seine Liebste Sophie Turner an seiner Seite.

Via „Instagram Live“ erzählte er in der Show von Andy Cohen: „Für uns ist es toll, während dieser Zeit einander zu haben, aber ich denke, viele andere Menschen empfinden es anders. Wir haben letztes Jahr geheiratet, da ist es nur natürlich, dass wir so viel wie möglich zusammen sein wollen. Das ist eine sehr besondere Zeit für uns.“ Einen Rat für andere Pärchen, bei denen die Flitterwochen schon vorbei sind, hat Joe auch. Er meinte weiter: „Ich würde andere Paare dazu ermutigen, kreative Wege zu finden, gemeinsam einen spaßigen Date-Abend zu verbringen.“

Joe Jonas und Sophie Turner haben sich letztes Jahr im Mai recht überraschend in Las Vegas das Ja-Wort gegeben, bevor sie eine große Hochzeitsfeier im Sommer in Frankreich nachholten.

