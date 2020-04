Joe Jonas sagt Quarantänen-Bart den Kampf an

Selbst ist der Mann: Das wird sich auch Joe Jonas gedacht haben.

Der „Jonas Brothers“-Musiker braucht nämlich niemanden, um sich von seinen Gesichtshaaren zu trennen. In einem Video in seiner „Instagram Story“ sagte er: „Also gut, Quarantäne-Bart. Lasst es uns tun.“ Und zückte einen Rasierer. Die einzelnen Bart-Phasen dokumentierte der Sänger ebenfalls fotografisch, bis am Ende nur noch ein winziger Rest auf der Oberlippe und unterhalb der Lippe übriggeblieben ist.

Joe Jonas findet die Quarantänen-Zeit übrigens nicht so schlimm, da er diese mit seiner Frischvermählten Sophie Turner verbringt.

