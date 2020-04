Joel Brandenstein: Albumverschiebung, dafür neue Single

Auch Joel Brandenstein verschiebt die Veröffentlichung seines neuen Albums. Eigentlich sollte bereits am 01. Mai sein Werk „Frei“ erscheinen. Doch wie „Sony Music“ jetzt bekanntgibt, erscheint die Platte aufgrund der Coronavirus-Krise erst am 17. Juli.

Der Sänger selbst schrieb auf „Instagram“ dazu: „Wie wir alle, bin auch ich von der aktuellen Lage betroffen. Momentan steht alles still, von den Fabriken, CD Presswerken, Zulieferern bis hin zu den Stores. In dem Wissen, dass die aktuelle Situation da draußen die Auslieferung meines neuen Albums und der Box momentan unmöglich macht, muss meine Albumveröffentlichung auf den 17. Juli verschoben werden. Ich möchte 100% sicherstellen, dass ihr an diesem Datum alle pünktlich eure Boxen erhaltet und ein früheres Datum ist daher nicht möglich.“ Es gibt jedoch auch einen Lichtblick. Brandenstein meinte weiter: „Um euch die Wartezeit etwas zu verkürzen, haben wir uns einiges überlegt. Am 08. Mai erscheint ein brandneuer Song inklusive Musikvideo – und das wird definitiv eine Überraschung, denn ich singe das Lied nicht allein… soviel kann ich schon mal verraten!“

Sein Song „Dein Applaus“ hat in der Corona-Zeit übrigens neuen Aufschwung erlebt.

Foto: (c) Vincent Franken