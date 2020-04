Johannes Strate, ein großer Fan des American Football

Gott sei Dank gibt es Streamingdienste! „Netflix“, „Amazon Prime Video“, „Disney+“ – sie alle werden aktuell noch mehr beansprucht als sonst. Auch „Revolverheld“-Sänger Johannes Strate nutzt die Onlineanbieter, um die Zeit zuhause zu genießen. Da fragen sich Fans natürlich: Was schaut Strate gerne an?

Die Antwort lieferte der 40-Jährige jetzt via „Instagram“-Story: Strate postete ein Bild seines Laptop-Bildschirms und darauf prangerte ganz groß das Logo des Football-Teams der Philadelphia Eagles, also American Football. Das Team, das 2018 den größten Titel, den Super Bowl gewinnen konnte, ist Dreh- und Angelpunkt der neuen, inzwischen fünften Staffel von „All Or Nothing“. Die Doku auf „Amazon Prime Video“ nimmt pro Saison ein Team unter die Lupe und zeigt sehr exklusive Einblicke aus der Kabine, vom Training und sogar vom Spielfeldrand während wichtiger Partien. Strate scheint also Fan des American Football zu sein.

Übrigens: Dieses Jahr interessierte sich fast niemand für den Sieger des Super Bowl – die Kansas City Chiefs. Der Grund dafür? Die rekordbrechende Halbzeitshow von Jennifer Lopez und Shakira.

Foto: (c) Sony Music / Columbia Records