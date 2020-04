Johannes Strate: „Wir müssen maximal solidarisch sein“

Diejenigen, die am meisten dem Coronavirus ausgesetzt sind, verdienen auch den größte Schutz. Daran glaubt Johannes Strate ganz fest, weswegen er Werbung für Solidarity Pledge macht.

In seiner „Instagram Story“ sagte der „Revolverheld“-Frontmann: „Wir sind ja nun fieberhaft der Suche nach einem Impfstoff. Und wenn dieser eben gefunden ist, dann ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass alle den bekommen. Und zuerst müssen den natürlich diejenigen bekommen, die ihn am dringendsten benötigen und das sind dann eben die, die in medizinischen Pflegeberufen arbeiten. Das sind auch die, für die Social Distancing keine Option ist, zum Beispiel in Flüchtlingslagern. Und deswegen will ich euch diesen Solidarity Pledge ans Herz legen. (…) Denn dieses Virus kennt eben keinen Grenzen und da müssen wir maximal solidarisch sein.“

Alle weiteren Infos gibt es unter „https://secure.avaaz.org/campaign/en/covid19_solidarity_pledge/“.

Foto: (c) Sony Music / Benedikt Schnermann