John Cleese startet mit 80 bei “Instagram” durch

In Zeiten der Selbstisolation zeigen sich viele Menschen kreativ und finden neue Hobbys. Auch John Cleese hat sich überlegt, wie er die Zeit überbrücken könnte und hat sich im Alter von 80 Jahren einen „Instagram“-Account zugelegt. Darin veröffentlichte das Mitglied der Komiker-Truppe “Monty Python” ein Begrüßungsvideo. Er sagte in dem Clip: “Aufgrund der Langeweile in dieser Quarantäne habe ich mich dazu entschieden.”

Allerdings habe er noch Probleme mit dem Namen. Er sagte weiter: “Ich habe entschieden, mein eigenes offizielles Kilogramm-Konto zu eröffnen.” Seine Tochter klärte ihn dann aber aus dem Hintergrund auf und korrigierte den Namen. Der Schauspieler verriet auch noch, was er seinen Fans bieten will. Er sagte: “Ihr könnt herkommen und mich besuchen und Tausende meiner privatesten und intimsten Fotos sehen.”

Cleese hat übrigens 2018 seiner Heimat England den Rücken gekehrt und lebt seither auf Nevis in der Karibik.

Foto: (c) M Van Niedek / PR Photos