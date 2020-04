Johnny Depp tritt „Instagram“ bei und veröffentlicht neuen Song

Johnny Depp ist das neueste Promi-Mitglied von „Instagram“. Der Schauspieler und Sänger ist am 16.04. dem Onlinedienst beigetreten. Er postete ein Foto von einem Set und schrieb dazu: „Hallo allerseits… ich filme etwas für euch. Lasst mir dafür eine Minute Zeit.“

Anschließend löste er auf und veröffentlichte ein Video, in dem er erklärt, dass dies hier sein erster Social-Media-Versuch ist und die Coronavirus-Pandemie ihn dazu veranlasst hat, sich einen Account zuzulegen. Weiter kündigte er in dem Clip an, dass er gemeinsam mit Jeff Beck schon vor eineinhalb Jahre den Song „Isolation“ aufgenommen hatte, der in die heutige Zeit besonders gut passt. Depp sagte: „Wir beide hoffen, dass dieser Song euch hilft, durch diese ungewöhnlichen Zeiten zu kommen, auch wenn es nur dabei hilft, die Zeit zu vertreiben.“

Übrigens. Wie „contactmusic.com“ berichtet, konnte Johnny Depp innerhalb von nur 14 Stunden nach dem Aktivieren seines „Instagram“-Accounts schon mehr als 1,6 Millionen Follower generieren.

Foto: (c) PRN / PR Photos