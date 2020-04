Joris sperrt Mitbewohner ein

Wenn einem in der Quarantänen-Zeit langweilig wird, dann ärgert man eben die Mitbewohner. So macht es jedenfalls Joris.

Der Sänger postete in seiner „Instagram Story“ ein Video, in dem er mit Hilfe eines Bleistifts den Schlüssel aus der verschlossenen Tür herausdrückt und ihn dann mit einer Zeitung unter der Tür hindurch zu sich hinzieht. Anschließend grinst Joris verschmitzt in die Kamera. Dazu schrieb er: „Logbucheintrag Corona Tag 3460 #rommiesarefriendsnotfood.“

Ob sein Mitbewohner es aus dem verschlossenen Zimmer wieder herausgeschafft hat, ist nicht bekannt.

Foto: (c) Eyecandy