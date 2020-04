Joris: „Wunschkonzert – Runde 3“

Die Wunschkonzert-Reihe von Joris geht diese Woche in die dritte Runde. In den letzten beiden Wochen hatte der Sänger bereits jeweils dienstags „How To Save A Life“ von „The Fray“ und „Fix You“ von „Coldplay“ auf Wunsch seiner Fans gecovert. Diese Woche will er es jedoch einmal anders machen.

In einem Video auf „Instagram“ sagte Joris: „Ich finde, wir sollten was Neues machen. Deswegen würde ich sehr gerne einen Song von mir in neuem Gewand spielen. Ihr entscheidet welchen Song.“

Die Regeln sind dieselben wie auch schon in den beiden Vorwochen.

Foto: (c) Hanzh Chang / Sony Music