Justin Bieber betet und meditiert in Quarantäne

Die Quarantäne-Zeit kann die Laune ziemlich drücken. Doch Justin Bieber weiß genau, was er dagegen machen muss.

Gegenüber „Sirius XM“ sagte er dazu: „Beten und meditieren. Was mir hilft, ist, dass ich viel trainiere und aktiv bleibe. Ich bete und meditiere, solche Dinge eben… Ich schreibe Musik, höre mir Musik an. Musik ist sehr machtvoll. Es kann einem helfen, wenn man sich niedergeschlagen fühlt.“ Zudem hat sich Bieber am Kochen versucht. Er fügte hinzu: „Wir haben das Glück, dass wir einen Chefkoch zu Hause haben. Aber ja, Hailey und ich kochen ein bisschen. Wir habe vor kurzem erst eine Penne Pasta gekocht. Die wr echt gut.“

Gebete, die ihm helfen, teilt Justin Bieber übrigens auch mit seinen Fans auf „Instagram“.

Foto: (c) Universal Music