Justin Bieber, der Golf-Profi

Welchen Sport Justin Bieber auch anpackt, er scheint darin einfach immer gut zu sein. Das hat der Sänger jetzt erneut unter Beweis gestellt. Weil er wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie nicht auf den Golfplatz kann, hat er einfach sein Zuhause zu einem umgewandelt.

In seiner „Instagram Story“ postete Bieber einen Clip, in dem man sieht, wie er im Flur den Golfball schlägt. Dieser fliegt Richtung Treppe, fällt das erste Paar Stufen hinunter, prallt dann am Gelände ab und rollt dann das zweite Paar Stufen hinunter. Anschließend landet der Ball direkt in eine Schale, die am Ende der Treppe steht. Der 26-Jährige selbst kommentierten seine Meisterleistung mit den Worten: „Das ist real. Stellt es nicht in Frage.“

Justin Bieber hatte zuvor schon in etlichen „Instagram“-Videos bewiesen, dass er auch im Hockey ein Ass ist.

Foto: (c) Universal Music