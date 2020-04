Justin Bieber: Tour abgesagt

Und den nächsten hat’s erwischt! Justin Bieber musste seine im Mai startende Tour absagen. In einem Statement, das er auf „Instagram“ teilte, steht: „Angesichts der aktuellen Corona-Krise und in tiefster Sorge um alle Betroffenen, wird Justin Bieber alle derzeit für 2020 geplanten Auftritte der Changes-Tour vertagen.“ Das betrifft also all seine 45 US-Termine. Der Sänger ergänzte in einem dazugehörigen Kommentar: „Die Gesundheit und Sicherheit meiner Fans, meines Teams und meiner Crew ist das Wichtigste für mich. Die Welt ist ein angsteinflößender Ort, aber zusammen werden wir das Ganze durchstehen.“

Die bereits verkauften Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten, wenngleich es bislang noch keine Ausweichtermine gibt.

Übrigens: Justin Bieber hat dieser Tage auch gute Neuigkeiten parat. Er arbeitet während der Isolation an neuer Musik.

Foto: (c) Universal Music