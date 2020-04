Justin Timberlake und der Start seiner Freundschaft mit Jimmy Fallon

Justin Timberlake und Jimmy Fallon sind richtig gute Freunde geworden, weil sie beide zur selben Zeit ungefähr das gleiche durchgemacht hatten. Als der Sänger seine Solo-Karriere startete, ging es auch bei Fallon mit einer eigenen Shows und Moderationen los. Beide trafen sich 2002 bei den VMAs.

Timberlake erzählte seinem Kumpel in seiner „Tonight Show“: „Ich weiß noch, wir waren beide sehr nervös. Aber das witzige an unserer Freundschaft ist, dass auch als es losging, nichts so ernst war. Wir haben diese Witze zwischen und hin und her geworfen. Und das ist alle, was wir seitdem auch machen.“

Justin Timberlake und Jimmy Fallon beweisen ihre Freundschaft häufig in seiner „Tonight Show“.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos