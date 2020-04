Kanye West war ein Alkoholiker

Kanye West treffen Misserfolge in der Musik offenbar so schwer, dass er als einzige Ausweg nur den Griff zur Flasche sieht. Dem „GQ Magazine“ erzählte der Rapper: „Stellt euch vor, ‚My Beautiful Dark Twisted Fantasy‘ und ‚Watch the Throne‘ sind beide im selben Jahr berechtigt und keines davon wurde [bei den Grammys] für ‚Album des Jahres’ nominiert. Stellt euch vor, ‚The Life of Pablo‘ gemacht zu haben und ihr fahrt die Straße entlang und hört nie einen dieser Songs im Radio und eure Frau und Tochter mit im Auto sitzen.“

Doch als West erkannte, dass er täglich Alkohol brauchte, um den Tag durchzustehen, hat er die Falsche endgültig weggestellt, auch wenn es nicht immer leicht ist. Er fügte hinzu: „Eines Tages war ich im Büro (…) und da stand eine Flasche Grey Goose im Kühlschrank. Ich wollte gerade danach greifen, um mir tagsüber einen Drink zu genehmigen und dachte mir: ‚Teufel, du wirst mich heute nicht schlagen.‘ Dieses Statement ist wie ein Tattoo.“

Übrigens: Der Tod von Kobe Bryant, einem sehr guten Freund von Kanye West, hat ihn sehr stark getroffen und belastet ihn auch heute noch.

