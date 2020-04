Karl Lagerfeld: Ein Freund packt aus

Auch nach seinem Tod im Februar 2019 ist das Interesse um Modezar Karl Lagerfeld ungebrochen.

Leon Talley, ehemaliger „Vogue“-Journalist, war ein guter Freund von ihm. In seinem Buch „The Chiffon Trenches“, das im Herbst erscheinen wird, packt dieser nun aus. Die „Daily Mail“ hat bereits Auszüge daraus veröffentlicht. Demnach wurde Lagerfeld als Junge von seiner Mutter ans Bett gefesselt, um ihn vom Naschen abzuhalten. Dem damals Achtjährigen habe sie gesagt: „Du siehst aus wie ich, aber nicht so gut.“ Schon in der 2008 veröffentlichten französischen Dokumentation „Lagerfeld, der einsame König“ sagte der Modedesigner über seine Mutter: „Ihr lag nicht viel an Kindergeschwätz. Sie sagte: ‚Wenn du mit mir reden willst, dann streng dich an, oder sei ruhig.‘“

Außerdem war seine Mutter mit seinem Klavierspiel nicht zufrieden. Er sagte in der Dokumentation: „Eines Tages klappte sie den Klavierdeckel auf meinen Fingern zu und meinte: ‚Zeichne lieber, das macht weniger Lärm.‘“

