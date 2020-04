Kartenanbieter Ticketmaster verärgert Fans

Der Kartenanbieter Ticketmaster begrüßt den Entscheid des Corona-Kabinetts der Bundesregierung, dass Käufer bei abgesagten Veranstaltungen Gutscheine, und nicht ihr Geld zurück erhalten. Das berichtet die “Musikwoche”.

Ticketmaster gehe davon aus, „dass Bundesrat und Bundestag diesen Vorschlag alsbald zum Gesetz erheben“. Außerdem zeigte sich das Unternehmen in der neuen Situation selbstbewusst: „Unser System erlaubt es uns übrigens schon seit Langem, Gutscheine auch in großer Anzahl flexibel auszustellen und an die Kunden zu übermitteln.“

In Amerika hatte der Beschluss des Kartenanbieters für heftige Kritik gesorgt.