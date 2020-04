Kay One lobt Loredana

Welche weibliche Künstlerin feiert Kay One in Deutschland gerade am meisten? Das wurde der Musiker auf „Instagram“ gefragt.

Der Rapper antwortete in der Fragerunde: „Meine Schwester Loredana. Und das wird sich auch nicht ändern. Jeder Song ist einfach ein Ohrwurm. Abgesehen davon ist sie ein top Mensch.“ Loredanas Nummer-1-Hit „Du bist mein“ entstand übrigens im Home Office – wegen der Corona-Krise.

Die Hit-Single “Señorita” von Kay One und Pietro Lombardi hat übrigens neulich den Diamant-Status erreicht.

