Kay One übers Aufgeben

Hat Kay One schon mal mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören – vielleicht zu Beginn seiner Karriere?

In einer Fragerunde auf „Instagram“ antwortete er einem Fan darauf: „Nein, noch nie. Ich wusste schon immer, dass ich einfach weiter kämpfen muss, egal wie aussichtslos die eine oder andere Situation war.“ Auf die Frage, dass er ja mal sitzengeblieben sei, meinte der Musiker: „Es kommt nur darauf an, wo man heute sitzt.“ Einen Sommersong plant der Rapper auch wieder. Er schrieb: „Der Song ist einfach so unfassbar krass.“

Die Hit-Single “Señorita” von Kay One und Pietro Lombardi hat übrigens neulich den Diamant-Status erreicht.

Foto BANG Showbiz