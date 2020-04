Kay One und sein Serien-Marathon

In der Corona-Krise haben momentan viele Menschen mehr Zeit als sonst, auch die Stars. Einige nutzen diese Zeit für vermehrte Fragerunden in den sozialen Netzwerken.

So antwortete Kay One auf die Frage, was er so in der Corona-Zeit mache, auf „Instagram“: „[Ich bin] die ganze Zeit zuhause und schaue Serien. Gerade schau ich ‚The Purge‘.“ In der Horror-Serie sind einmal im Jahr für eine Nacht alle Verbrechen, einschließlich Mord, straffrei.

Neben Serien-Gucken hört Kay One natürlich auch viel Musik. Auf Loredana steht er übrigens besonders.

Foto BANG Showbiz