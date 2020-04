Kelly Clarkson: Herausforderung der Liebe in unterschiedlichen Sprachen

Mit ihrer aktuellen Single „I Dare You“ hat Kelly Clarkson eine Hymne über Liebe und Zuversicht in schwierigen Zeiten wie diesen abgeliefert. Das besondere daran, das Stück erscheint in Begleitung einer 5-Track-Sammlung aus mehrsprachigen Duettversionen, gesungen mit einem Kanon international renommierter Sänger in ihrer jeweiligen Muttersprache. An der deutschen Version haben Beispielsweise das Duo „Glasperlenspiel“ mitgewirkt.

Die Sängerin sagte laut „Warner Music“ dazu: „Dies ist mein liebstes / schwerstes Projekt, an dem ich jemals gearbeitet habe. Da ich mit dem Singen in unterschiedlichen Sprachen aufwuchs, war es schon immer ein Traum von mir, den perfekten Song mit der perfekten Message zu finden, um uns alle weltweit miteinander zu verbinden, und diesen Song dann mit mehreren unterschiedlichen Künstlern in ihren Landessprachen rund um die Welt aufzunehmen. Wir haben als Team eine Menge Arbeit da reingesteckt und uns dazu entschlossen, das Veröffentlichungsdatum dieses Projektes beizubehalten, da wir das Gefühl haben, wir alle auf der Welt könnten gerade nicht stärker miteinander verbunden sein. Und vielleicht bringt die Botschaft ein wenig Hoffnung in diese manchmal dunklen und isolierenden Zeiten. Ich bin allen beteiligten Künstlern zu tiefstem Dank verpflichtet. Wir hoffen, alle da draußen fühlen sich von der Message angesprochen und entscheiden sich für Liebe anstelle von Angst. I dare you – traut euch.“

In der „The Kelly Clarkson Show“ feierte die Video-Performance dieses Songs übrigens seine Premiere.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos