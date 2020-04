Kerstin Ott, eine Sängerin mit vielen Talenten

Kerstin Ott ist nicht nur als Schlagersängerin sehr erfolgreich. Die gebürtige Berlinerin glänzt auch auf anderen Gebieten. Erst neulich zeigte die gelernte Malermeisterin ihren Fans auf „Instagram“, wie gekonnt sie bei sich zu Hause das Badezimmer renoviert hat.

Und in der 38-Jährige schlummert noch ein weiteres künstlerisches Talent: offenbar kann sie auch malen. In ihren neusten „Instagram“-Posts ist die Sängerin zu sehen, wie sie mit Farbpalette in der Hand ein abstraktes Portrait von Elvis Presley an die Wand zaubert. Dazu schreibt sie: „Back to the Roots“.

Die Fans sind begeistert von Otts Talenten und kommentieren zahlreich.

Foto: (c) NONA / Universal Music