Kesha verschiebt ihre Tour

Besser spät, als nie! Auch Kesha hat ihre anstehende Konzerttour durch die USA abgesagt. Der Startschuss wäre eigentlich Ende April gefallen, aber das erschien in den letzten Wochen schon nicht mehr realistisch.

Die Sängerin verkündete via „Instagram“: „Ich muss die aktuelle Situation wohl akzeptieren und meine Tour absagen. Es tut mir leid. (…) Wir arbeiten schon an Ersatzterminen für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Behaltet eure Tickets, die bleiben gültig.“ Warum sie erst so spät entschieden hat, die Tour zu verschieben, erklärte sie wie folgt: „Ihr alle wisst, dass mir Liveshows am meisten bedeuten. Wild sein, tolle Erinnerungen schaffen, singen, tanzen, weinen, den Verstand verlieren – das alles auf der Bühne und mit euch zu erleben, ist mir wichtig. Es macht mich traurig, dass ich euch nicht so schnell sehen kann, wie ursprünglich gedacht. (…) Ich werde als Entschädigung aber so viele alberne Bilder und Videos von mir posten, wie möglich. Hoffentlich bin ich ein kleines bisschen unterhaltend.“

Kesha wurde ja erst kürzlich von Bebe Rexha „Instagram“-fit gemacht.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos