Khloé Kardashian bittet Ex um Spermaspende

Die Kardashians schaffen es immer wieder, mit skurilen Geschichten im Gespräch zu bleiben. Dieses Mal ist es Khloé, die wohl mit dem Gedanken spielt, ihren Ex Tristan Thompson um eine Spermaspende zu bitten, damit Töchterchen True ein Geschwisterchen bekommt. Zwar sind die beiden schon seit längerer Zeit kein Paar mehr, dennoch hatte sich Tristan per Videochat laut „Daily Mail“ ein Geschwisterchen für seine zweijährige Tochter gewünscht.

Khloé antwortete darauf laut dem Bericht: „Stimmt, naja, dann besorge ich mir vielleicht einfach ein paar Embryos und mache ihr ein Geschwisterchen.“ Und sie ergänzte witzelnd: „Vielleicht muss ich mir etwas Sperma leihen, vielleicht von dir. Aber das können wir später noch aushandeln.“

Khloés Mutter Kris hatte ihr bereits vor einiger Zeit dazu geraten, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, damit sie in der Zukunft auf diese Option zurückgreifen kann, falls eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht in Frage kommt. Wie die kleine True also mal zu einem Bruder oder einer Schwester kommt, bleibt abzuwarten.

Foto: (c) Sushi / PR Photos