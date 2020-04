„Khost“ und die Lust am Unerwarteten

„Khost“ verstören seit sieben Jahren den musikalischen Underground mit einer Mischung aus Metal, Industrial, Horror und Hardcore. Mitte März haben die zwei Briten Andy Swan und Damian Bennett ihr brandneues Album „Buried Steel“ rausgebracht, mit dem es einmal mehr gelingt, in die Untiefen des Unfassbaren abzutauchen.

Swan sagte im Interview mit „Krone“: „Wir beide hatten schon viele Projekte und ich habe vor allem in meinen ersten Bands wahnsinnig viel experimentiert und mit allen möglichen Gerätschaften gearbeitet. Diese Lust am Unerwarteten wollte ich unbedingt zu ‚Khost‘ mitnehmen. Zudem stand ich immer auf die trippigen Gitarren und den verzerrten Shoegaze-Klang der 80er.“ Bennett fügte hinzu: „Bevor ich mich auf mein Soloprojekt konzentrierte, war ich in Bands, bei denen die Ästhetik wichtig war. Ich entwickelte über die Jahre hinweg eine Aversion dagegen der Typ zu sein, der einfach nur Sounds macht. Dann bist du nämlich nichts weiter als ein DJ.“

„Governance“ hieß das letzte Album der Band, es ist 2017 erschienen.

Foto: (c) LooMee TV