Kochen mit Sido!

Könnt ihr euch vorstellen, dass Sido ein guter Koch ist? Nein? Dann lasst euch auf „YouTube“ überzeugen!

Der Rapper präsentiert dort neuerdings das Format „Zuhause mit Sido“. Und in der nächsten Folge möchte der 39-Jährige Mikrofon gegen Kochlöffel tauschen. Auf dem Plan steht offenbar Sidos Spezialität. Er kündigte via „Instagram“ an: „Am Freitag (03.04.) kochen wir bei ‚Zuhause mit Sido‘ meine berühmten Rouladen.“ Damit auch wirklich jeder Interessierte mitkochen kann, hat der Berliner Musiker auch schon eine Einkaufsliste veröffentlicht. Demnach braucht’s für das Rezept vier Rinderrouladen, ordentlich Zwiebeln, Suppengrün, Serrano-Schinken, Tomatenmark, zwei Gläser Geflügelfond, ein Glas Cornichons, ein Glas süßen Senf, ein Glas Rotkohl, Pflaumenmousse, Kartoffeln und eine Rolle Küchengarn. Wer die Zutaten hat, kann dann am Freitag gemeinsam mit Sido dessen berühmte Rinderrouladen kochen.

Sido machte sich vor Kurzem übrigens für den kompletten Shutdown stark.

Foto: (c) Lennart Brede / Universal Music