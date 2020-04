„Kraftklub“: „Wisst ihr noch damals?“

Man möchte immer das haben, was man nicht bekommen kann – ein altes, gängiges Klischee, an dem womöglich ja wirklich etwas dran ist. Die Jungs von „Kraftklub“ haben es jetzt in Zeiten von Corona aufgegriffen und einen kleinen Gag gemacht.

Auf dem „Instagram“-Bandprofil veröffentlichten sie ein Bild der Mitglieder Felix und Steffen. Darauf ist zu sehen, wie ersterer zweiteren im Gesicht abschleckt. Ihr Kommentar: „Wisst ihr noch damals? Als man sich noch anlecken durfte?“ Tja, auch das ist inzwischen ein Bedürfnis, das es zu unterdrücken gilt. Und, wenn es sich dann doch mal nicht vermeiden lässt, hat Frontmann Felix noch einen kleinen Tipp parat. Er fügte an: „Deshalb immer Zunge waschen!“

Felix hat vor wenigen Monaten übrigens unter seinem Nachnamen Kummer seine erste Soloplatte als Rapper veröffentlicht.

Foto: (c) Hotel Rocco