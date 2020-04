Kristen Stewart: „Heute bin ich wesentlich weniger zurückhaltend“

Viele Schauspielerinnen und Schauspieler fühlen sich mit zunehmendem Alter schlechter, nicht so aber Hollywoodstar Kristen Stewart.

Die 29-Jährige sagte im Interview mit der „Bunte“: “Ich wusste nicht, wie ich in diese Welt passe und wie ich mich ihr präsentieren sollte. Heute bin ich wesentlich weniger zurückhaltend.” Außerdem erklärte sie, dass es sie glücklich mache, älter zu werden. Das war aber nicht immer so, der “Twilight”-Star befand sich vor einigen Jahren in einer schwierigen Phase. Stewart sagte weiter: “Ich war von allem um mich herum derart überwältigt, dass ich selbst nicht mehr wusste, wer ich war oder mit wem ich mein Leben teilen sollte.” Sie hatte auch Probleme, vor Publikum aufzutreten. Sie sagte noch: “Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die großartig darin sind, Interviews zu geben, und dabei den Eindruck vermitteln, cool und sympathisch zu sein – ich kann das nicht.”

In den “Twilight”-Filmen sind Kristen Stewart und Robert Pattinson übrigens das Traumpaar schlechthin gewesen, im echten Leben wollte er sie sogar heiraten.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos