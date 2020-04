Kult-Sitcom “Friends”: Verlosung eines Fan-Treffens zur großen Reunion

Der Traum eines jeden Fans: mal die Stars der Lieblingsserie live treffen. Diese Möglichkeiten haben jetzt Freunde der Kult-Serie „Friends“. Zur großen Reunion verlosen die Schauspieler ein Treffen am Set. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf dann sogar noch fünf Freunde mitbringen. Jeder, der unter AllInChallenge.com spendet, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Die „AllIn“-Erlöse aus der Aktion sollen komplett an Non-Profit-Organisationen gehen, die bedürftige Menschen während und nach der Corona-Krise unterstützen, berichtet „VIP.de“.

Die Geschichten um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Phoebe und Joey waren in den 90ern ein echtes TV-Highlight unter den Serien. Die US-amerikanische Sitcom „Friends“ wurde von 1994 bis 2004 produziert.

Den „Friends“-Titel-Song hat Meghan Trainor neulich übrigens neu aufgenommen.

