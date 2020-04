Lady GaGa fordert mehr Nettigkeit und Mitgefühl

Nettigkeit und Mitgefühl, diese Dinge sind in der Coronavirus-Pandemie unerlässlich. Das findet zumindest Lady GaGa.

Laut „contactmusic.com“ sagte die Sängerin dazu: „Ich habe schon immer an Freundlichkeit geglaubt. (…) Ich glaube, es gibt viele Menschen, die aktuell zuhause sind und die sich fragen, wie sie jetzt helfen können und die das Gefühl haben, dass sie derzeit nichts machen können oder nicht wissen wie. Und eine Möglichkeit ist, dass man nett ist. Das ist eine Katastrophe und in Katastrophenzeiten ist Freundlichkeit das Wichtigste. Wir müssen füreinander Mitgefühl haben.“

Lady Gaga hat übrigens gemeinsam mit Global Citizen, der WHO und der UN ein starträchtiges Benefizkonzert auf die Beine gestellt unter dem Motto „One World: Together At Home“.

