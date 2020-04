Lady Gaga: „Freue mich darauf, eine Mutter zu sein”

Lady Gaga kann ihre Zukunft mit großer Familie gar nicht abwarten.

Im Gespräch mit der US-Ausgabe des Magazins “InStyle” sagte sie: „Ich kann sagen, dass ich es gar nicht erwarten kann, irgendwann Kinder zu haben. Ich freue mich darauf, eine Mutter zu sein. Ist es nicht unglaublich, was wir vollbringen können? Wir können einen Menschen in uns halten und ihn heranwachsen lassen. Dann kommt er heraus – und es ist unser Job, ihn am Leben zu halten.”

Lady Gaga will übrigens mindestens drei Kinder haben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos