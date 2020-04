Lady Gaga und Ariana Grande bestätigen Duett

Viele haben es ja schon vermutet beziehungsweise gehofft: Lady Gaga und Ariana Grande sind wirklich gemeinsam im Studio gewesen und haben ein Duett aufgenommen. Das haben die Sängerinnen jetzt via „Instagram“ enthüllt, in dem sie dort die Tracklist von Gagas neuem Album „Chromatica“ veröffentlichten. Demnach heißt der gemeinsame Song von Grande und Gaga „Rain On Me“. Das ist jedoch nicht das Feature, dass Gaga auf ihrer Platte zu bieten hat. Einen weiteren Song hat sie gemeinsam mit Elton John aufgenommen und einen anderen mit der südkoreanischen Girlgroup „Blackpink“.

Ein offizielles Erscheinungsdatum für die Platte ist übrigens noch nicht bekannt. Hier die komplette Tracklist:

1. Chromatica I

2. Alice

3. Stupid Love

4. Rain On Me feat. Ariana Grande

5. Free Woman

6. Fun Tonight

7. Chromatica II

8. 911

9. Plastic Doll

10. Sour Candy feat. Blackpink

11. Enigma

12. Replay

13. Chromatica III

14. Sine From Above feat. Elton John

15. 1000 Doves

16. Babylon

