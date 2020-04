Lady Gaga: Wusste sie nichts von der Aktion ihres Vaters?

Lady Gaga ist zutiefst bestürzt über die Aktion ihres Vaters. Joe musste wegen der Pandemie sein Restaurant „Joanne Trattoria“ in New York vorübergehend schließen. Dann tauchte aber auf einer Crowdfunding-Plattform ein Spendenaufruf des Lokals auf. Das sorgte für einen riesigen Shitstorm, weil Papa Joe Millionär ist und seine Tochter Teilinhaberin des Restaurants sein soll und auch nicht gerade schlecht verdient. Die Sängerin selbst will angeblich jedoch nichts von der Handlung ihres Vaters gewusst haben.

Ein Insider sagte gegenüber „Page Six“: „Sie hatte keine Ahnung, was er da getan hat und diese Idee wäre von ihr sofort begraben worden, bevor er sie überhaupt zu Ende formuliert hätte. (…) Weder sie noch Cynthia [ihre Mutter] hätten dies geschehen lassen. Er hat ganz allein gehandelt.“

Der Spendenaufruf ist mittlerweile wieder verschwunden und Gagas Vater möchte das bisher eingenommene Geld auch zurückzahlen.

