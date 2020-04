Lena Meyer-Landrut beteiligt sich am Klimastreik

Trotz der Coronavirus-Krise darf die Umwelt nicht vergessen werden.

„Fridays For Future“ hat deswegen zu einer weiteren Aktion am kommenden Freitag (24.04.) aufgerufen und Lena Meyer-Landrut macht mit. In ihrer „Instagram Story“ zeigte die Sängerin, wie sie bereits fleißig Schilder dafür bastelt. Dazu schrieb sie: „Am Freitag ist globaler Klimastreik. Wir können nicht auf die Straße, deswegen basteln wir. Macht mit, informiert euch, habt eine Meinung und seid laut.“

Alle weiteren Informationen zum Mitmachen gibt es unter dem „Instagram“-Account von „Fridays For Future“.

Foto: (c) Magdalene aka Sirius.Film / Universal Music