Lennon Stella gibt sich die Ehre

Auf diesen Tag hat Lennon Stella schon sehr lange gewartet: Vorgestern (24.04.) erscheint Debütwerk der Sängerin mit dem Titel „Three. Two. One.“, gibt „Sony Music“ bekannt. Zudem feiert ihre Single „Older Than I Am“ inklusive Video ebenfalls heute seine Premiere. Weiter sind auf der Platte ihre bereits veröffentlichten Singles „Kissing Other People“, „Jealous“ und „Golf On TV“ drauf.

Hier die Tracklist:

1. Much Too Much

2. Kissing Other People

3. Games

4. Fear Of Being Alone

5. Pretty Boy

6. Golf On TV

7. Older Than I Am

8. Bend Over Backwards

9. Jealous

10. Since I Was A Kid

11. Weakness (Huey Lewis) feat. Maisy Stella

12. Save Us

13. Goodnight

Foto: (c) Eliot Lee Hazel / Sony Music