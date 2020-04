Leslie Mandoki hat Respekt vor Angela Merkel

Leslie Mandoki ist froh, dass Angela Merkel gerade jetzt Kanzlerin ist.

In einem Interview mit dem „Stern“ lobte der Musiker die Regierungschefin für ihr Verhalten und Handeln in der Coronna-Krise. Mandoki sagte: „Ich habe sehr viel Respekt vor ihr und schätze Angela Merkel sehr. Es ist ein Glücksfall, dass wir in dieser Krise eine Naturwissenschaftlerin an dieser Position haben. Ich will mich jetzt nicht als ihr Ratgeber aufspielen und sie mit meiner Meinung belasten, nur, weil sie meine Arbeit als Künstler schätzt. Sie muss ihre ganze Kraft für uns einsetzen und das tut sie mit beeindruckender Charakterstärke. Aber ich bin mit vielen Menschen, auch Politikern, im Austausch.“

Mandokis neuer Song heißt “Thank you”. Darin bedankt sich der 66-Jährige bei allen Ärzten, Krankenschwestern und Polizisten. in der Corona-Krise.

Foto: (c) Red Rock Production