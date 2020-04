Letzter „Instagram“-Eintrag von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben gestern (31.03.) ihren offiziell letzten Tag als aktive Mitglieder der britischen Königsfamilie.

Ab heute treten die beiden dann von vielen ihrer Ämter zurück und geben auch ihrer Titel ab. Dementsprechend gab es vorgestern (30.03.) einen letzten Post auf ihrer „Instagram“-Seite „Sussexroyal“: „Während wir alle versuchen, den Teil zu finden, den wir in dieser globalen Veränderung spielen, konzentrieren wir uns auf dieses neue Kapitel und versuchen zu verstehen, wie wir am besten dazu beitragen können. Ihr werdet uns hier nicht mehr sehen, aber die Arbeit geht weiter. (…) Wir freuen uns darauf, bald wieder mit euch in Verbindung zu treten.“

Harry und seine Frau hatten zu Jahresbeginn überraschend – und offenbar ohne die Queen vorher zu konsultieren – verkündet, sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückziehen und finanziell auf eigenen Füßen stehen zu wollen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos