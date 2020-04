Lewis Capaldi: „Das ist Berühmtheit“

Lewis Capaldi hat es geschafft. Der Sänger kann jetzt zurecht von sich behaupten, dass er ein Star ist.

In der US-Quiz-Sendung mussten die Teilnehmer nämlich genau seinen Namen erraten. Der Moderator las dabei folgende Frage vor: „Der Nachname von ‚Doctor Who‘-Schauspieler Peter und seines jüngeren Cousins, der es geschafft hatte, dass dieser in seinem Video zu ‚Someone You Loved‘ auftrat?“ Die Antwort darauf ist natürlich „Capaldi“. Den entsprechenden TV-Clip postete der Schotte in seiner „Instagram Story“. Und Lewis selbst schrieb dazu: „Das ist Berühmtheit.“

Vor dem Videodreh hatte Lewis Capaldi zu seinem Verwandten übrigens kaum Kontakt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos