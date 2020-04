Lewis Capaldi feiert Spotify-Erfolg auf seine Art

Lewis Capaldi kann für seine aktuelle Single „Before You Go“ jetzt unglaubliche 300 Millionen Streams auf Spotify vorweisen. Und das feiert der Schotte auf seine ganz eigene, durchaus charmante Art.

In seiner „Instagram Story“ postete er ein Video, in dem er sagte: „Mein Song ‚Before You Go‘ hat gerade 300 Millionen Streams auf Spotify erreicht. Ihr habt richtig gehört, 300 Millionen Streams. (…) Vielen Dank an alle, die sich den Song angehört haben. (…) Und denkt dran Leute, wenn die Menschen sagen, es geht nicht um die Zahlen. Es geht nicht um Charts und so. Es ist viel wichtiger, respektiert zu werden. Sagt ihnen, sie sollen sich verpissen.“ Anschließend fügte der Sänger hinzu: „Ich mache natürlich nur Witze. Es geht nicht um die Zahlen. Respekt ist wichtig und so. Aber es schaut schon verdammt nett aus!“

Lewis Capaldi arbeitet in der Quarantäne-Zeit übrigens fleißig an neuen Song, doch ganz so zufrieden ist er mit ihnen noch nicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos