Lewis Capaldi: Fleischlos, dafür mehr Kilos

Vegetarier zu werden, hat Lewis Capaldi offenbar nicht gutgetan. Der Sänger hat nämlich ordentlich zugelegt, als er Anfing, auf Fleisch zu verzichten.

Dem „Daily Star“ erzählte er: „Ich habe Ende 2018 zwölf Kilo abgenommen und ich dachte: ‚Jetzt, da ich etwas abgemagert bin, werde ich Vegetarier. Ich bleibe dünn und mache etwas Gutes für die Umwelt.‘ Aber oh mein Gott, ich wurde so fett und habe all das Gewicht wieder zugelegt, da ich Fleisch mit Pizza und Chips ersetzte.“

Zu Beginn des Jahres hat Lewis Capaldi übrigens angekündigt, dass er vorhat, dieses Jahr wieder etwas abzunehmen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos